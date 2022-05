Pkw stieß auf Kreuzung in Achenkirch mit Radfahrerin zusammen

Achenkirch – Am Dienstagnachmittag ist es in Achenkirch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 76-Jähriger war gegen 15.25 Uhr auf der B181 in Richtung Deutschland unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 38-jährige Radfahrerin in die entgegengesetzte Richtung. Als der deutsche Pkw-Lenker bei der Kreuzung Bad Tölz/Tegernsee nach links abbiegen wollte, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.