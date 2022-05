1700 regionale Sportpässe für Kinder und Jugendliche verkauft

St. Johann i. T. – Eine sehr positive Bilanz gibt es im ersten Jahr der Einführung des regionalen Sportpasses Area-Ticket: Knapp 1700 Karten wurden in den beteiligten acht Gemeinden (St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf, Waidring, St. Ulrich, St. Jakob, Fieberbrunn und Hochfilzen) ausgegeben. Das bedeutet, dass mehr als jedes zweite Kind und jeder zweite Jugendliche in der Region ein Area-Ticket besitzt.