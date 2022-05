Telefónica-Konzern zahlt 350 Mio. Euro für Tiroler IT-Schmiede Be-terna

Innsbruck – Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 in Innsbruck ist die Software-Schmiede Be-terna international kräftig gewachsen. Das Unternehmen hat sich auf Business-Software spezialisiert, mit der Unternehmen beispielsweise ihre Kundenbestellungen, Aufträge oder Produktionsplanung steuern können. 2018 holten die Tiroler die deutsche Privat-Equity-Gesellschaft DPE als Mehrheitseigentümer ins Boot, um die Expansion in Europa finanziell anzuschieben. Inzwischen hat sich das Tiroler IT-Unternehmen auf 28 Standorte in neun Ländern (Österreich, Deutschland, Schweiz, adriatischer Raum, nordische Länder) ausgebreitet und beschäftigt 1050 Mitarbeiter, 170 davon in Innsbruck. Zu den international rund 1700 Kunden zählen beispielsweise auch Lindner Traktoren oder die Sportartikelhersteller Vaude und die Südtiroler Salewa. 2021 wuchs die Be-terna-Gruppe um 30 Prozent und steigerte den Umsatz auf 121 Millionen Euro.