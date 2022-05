„Innsbruck International“: Die Einsamkeit des Lonely Surfer

17 bildgewaltige Minuten, die irritieren. Hat man doch noch die Nachricht im Ohr, dass ab sofort alle afghanischen Frauen eine Burka zu tragen haben. Eine solche trägt die seit vielen Jahren in den USA lebende iranische Fotografin und Filmemacherin in ihrem Video zwar nicht, allerdings ein schwarzes Gewand, das den Körper und den Kopf der 65-Jährigen verhüllt. Die sich in „Soliloquy“ sozusagen selbst beobachtet. Als Entwurzelte, ihrer Identität verlustig Gegangene, letztlich Heimatlose, angesiedelt in einer undefinierbaren Mitte. Wobei es ganz offensichtlich ist, wofür das Herz Neshats schlägt. Ist ihr Blick auf die westliche Welt doch festgemacht an verstopften Autobahnen, anonymen Menschenmassen und brutalistischen Architekturen, während sie die Erinnerung an das Land ihrer Jugend an Idyllen festmacht. An wunderschönen alten Architekturen, spielenden Kindern und archaischen Ritualen, die mit der Wirklichkeit von heute allerdings so gar nichts zu tun haben.