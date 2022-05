Nutzung von Sonnenstrom ist auch in Reutte heiß begehrt

Reutte – Die Nutzung von erneuerbaren Energien ist derzeit in aller Munde. Auch die Marktgemeinde Reutte widmete der Thematik bei der letzten Sitzung einen eigenen Tagesordnungspunkt. Derzeit sei man in Reutte nämlich gerade dabei, die für Photovoltaikanlagen geeigneten Flächen auf öffentlichen Gebäuden zu prüfen. Schließlich wolle man das als e5-Gemeinde zügig in Angriff nehmen.