Ruf nach Turbo bei Pflegereform unüberhörbar

Einen richtungsweisenden Anschub bräuchte es in der Pflege längst, sind sich Kritiker einig. In Bund wie Land lassen Reformen auf sich warten.

Morgen ist der „Tag der Pflege“. Der ÖGB hat für 13.30 Uhr erneut in Innsbruck einen Protestmarsch initiiert. Das Reformtempo in Bund wie Land ist ihnen viel zu langsam. Zumal inzwischen unzählige Reformvorschläge an die Regierungen herangetragen worden seien.