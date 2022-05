LUM!X nach Aus im Halbfinale: „Alle, die nicht daran geglaubt haben: Touché!“

Turin – Gefasst, wenn auch verständlicherweise ein wenig frustriert nach ihrem Halbfinal-Aus zeigten sich Dienstagnacht vor Journalisten LUM!X und Pia Maria, die heurigen österreichischen Kandidaten beim 66. Eurovision Song Contest in Turin. "Alle Leute, die nicht daran geglaubt haben: Touché!", zollte LUM!X alias Luca Michlmayr den Kritikern ironisch Respekt. Mit solch einem Ergebnis müsse man halt klarkommen.

"Es ist ein Musikbewerb, es geht also um die subjektive Meinung. Es kann gefallen oder nicht gefallen. Und in dem Fall hat es offensichtlich nicht so gefallen. Aber es war eine megageile Erfahrung", zeigte sich der 19-Jährige nach dem Aus beherrscht.