Drei statt vier „Neue” von Van der Bellen angelobt, Totschnig Corona-positiv

Totschnigs Angelobung wird später nachgeholt, bis dahin bleibt Elisabeth Köstinger (ÖVP) Landwirtschaftsministerin. Ihr Rücktritt und jeden von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) machte die Rochade notwendig. Ihre Aufgaben wurden bei dieser Gelegenheit neu verteilt. Das Landwirtschaftsressort verliert die Telekom-Agenden an das Finanzministerium, den Tourismus an das Wirtschaftsministerium und den Zivildienst an das Jugendstaatssekretariat.

Früher hatte der Bundespräsident bei diesen feierlichen Zeremonien meist ein Scherzchen auf den Lippen. Angesichts des Krieges in der Ukraine hielt er am Mittwoch eine sehr ernste Rede. "Die Zeiten sind unruhig, um es milde auszudrücken." Der Krieg in der Ukraine habe die dunkelsten Zeiten nach Europa zurückgebracht. Die Ukrainer kämpften stellvertretend für unser aller Freiheit und sie müssten die Folgen dieses Krieges ertragen, aber die Auswirkungen seien für ganz Europa spürbar, so das Staatsoberhaupt.