Die Hälfte der 75 Haaland-Millionen überweist Dortmund nach Salzburg

Dortmund und ManCity sind sich bereits einig, nun müssen die Engländer noch die Vertragsdetails mit Erling Haaland klären. © imago

Dortmund – Parallel zum 75-Millionen-Wechsel von Erling Haaland will Borussia Dortmund auch seinen Königstransfer realisieren – und Salzburg einen Millionenregen bescheren. Toptorjäger Karim Adeyemi ist gestern zum Medizincheck nach Dortmund gereist, wie Österreichs Fußball-Meister bestätigte. Am Abend gab der BVB die Verpflichtung des 20-Jährigen offiziell bekannt. Der Pay-TV-Sender Sky hatte zuvor vermeldet, dass die Ablösesumme zwischen 30 und 40 Millionen Euro betragen soll.

Der Transfer zur Borussia galt seit Längerem nur noch als Formsache. Am vergangenen Wochenende nahm die Causa dann Fahrt auf. Am Donnerstag steht in Salzburg das nächste Mannschaftstraining am Programm, an dem Adeyemi noch teilnimmt.

Der Angreifer, der in der österreichischen Bundesliga mit 19 Saisontoren auf den Titel des Torschützenkönigs zusteuert, soll bei Dortmund den Abgang von Stürmerstar Haaland kompensieren. Der mit Salzburg-Vergangenheit ausgestattete Norweger steht kurz vor einem Wechsel zum englischen Spitzenclub Manchester City. Die mit 75 Millionen Euro bezifferte Ablösesumme, die Englands Tabellenführer überweist, wird Dortmund laut Berichten zur Hälfte in Adeyemi investieren. Bis zu 38 Mio. Euro wurden zuletzt genannt, die Salzburg kassieren wird.

🤑 Die Top-Transfers der Bundesliga Karim Adeyemi: Salzburg ➡️ BVB (2022) 38 Millionen Euro

Patson Daka: Salzburg ➡️ Leicester City (2021) 30,0 *

Naby Keita: Salzburg ➡️ Leipzig (2016) 29,7 *

Sadio Mane: Salzburg ➡️ Southampton (2014) 23,0 *

Erling Haaland: Salzburg ➡️ BVB (2019) 20,0

Dominik Szoboszlai: Salzburg ➡️ Leipzig (2021) 20,0

Duje Caleta-Car: Salzburg ➡️ Marseille (2018) 19,0 *

Amadou Haidara: Salzburg ➡️ Leipzig (2018) 19,0

Dayot Upamecano: Salzburg ➡️ Leipzig (2017) 18,5 *

Munas Dabbur: Salzburg ➡️ Sevilla (2019) 17,0

Xaver Schlager: Salzburg ➡️ Wolfsburg (2019) 15,0

Jonatan Soriano: Salzburg ➡️ Sinobo Guoan (2017) 15,0 * = nach Bonuszahlungen

Es wäre ein Rekord in Österreichs Bundesliga. Im vergangenen Sommer ging Patson Daka um kolportierte 30 Mio. Euro von Salzburg zu Leicester City in die englische Premier League. Auf Platz zwei der teuersten Transfers ins Ausland liegt Naby Keita, der 2016 um 29,7 Mio. zu Leipzig abwanderte. Insgesamt ist Salzburg in der Wechselbilanz unangefochten. Kein anderer österreichischer Club schafft es aktuell, Spieler im zweistelligen Millionenbereich zu verkaufen.

Adeyemi war mit großen Vorschusslorbeeren ausgestattet im Sommer 2018 von Unterhaching nach Salzburg gewechselt. Drei Millionen Euro soll Österreichs Serienmeister damals für den 16-Jährigen überwiesen haben. Zwei Jahre später rückte der technisch starke und flinke Angreifer zu den Profis hoch. Die Tore in Österreich und seine Auftritte in der Champions League blieben auch in der Heimat nicht verborgen. Adeyemi gab im vergangenen September sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. (APA, w.m.)