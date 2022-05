Zugunglück in Niederösterreich: Verdacht der grob fahrlässigen Tötung

Münchendorf/Eisenstadt – Nach dem Zugunglück vom Montagabend auf der Pottendorfer Linie in Münchendorf (Bezirk Mödling) ermittelt die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt laut Behördensprecher Erich Habitzl wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. Die Polizei hat die Arbeit am Ort des Geschehens abgeschlossen. Die Polizei hat die Arbeit am Ort des Geschehens abgeschlossen. Die Unfallursache stand weiterhin nicht fest. Es werde "menschliches Versagen" vermutet, hieß es seitens der Raaberbahn.