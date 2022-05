Schwazer Handballer fuhren wieder einmal mit der Achterbahn

Hard, Schwaz – Es hätte eine epische Nacht werden sollen. Das Cup-Finale in Hard sollte am vergangenen Wochenende die große Karriere von Gerald Zeiner krönen, der als Spielertrainer von Sparkasse Schwaz Handball Tirol vieles richtig gemacht hat. Der Pokal im Finale gegen Bregenz blieb dem 33-Jährigen allerdings verwehrt, die Adler verloren in einem dramatischen Cup-Endspiel mit 30:32 nach Verlängerung.