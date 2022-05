ÖVP-Rochaden und Arbeitsmedizin: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr auf TT.com

Die ÖVP hat gestern ihr neues Regierungsteam vorgestellt. Am Samstag will sich Kanzler Karl Nehammer bei einem Bundesparteitag in Graz offiziell zum ÖVP-Chef küren lassen. Überlagert ist der Parteitag allerdings von der erneut nötigen Regierungsumbildung, die auch für Nehammer selbst offenbar überraschend kam. Die Dramaturgie des Abgangs der Ministerinnen bestimmten sie wohl selbst und weniger der Partei- und Regierungschef.