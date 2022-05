Zwei tote Kinder in Deutschland gefunden: Fahndung nach Verdächtigem

Passanten hatten am Morgen gegen 7.20 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie vor einem Hochhaus in der Hanauer Innenstadt den schwer verletzten Buben entdeckt hatten. In dem Hochhaus wurde dann das tote Mädchen auf dem Balkon einer Wohnung im neunten Stock gefunden. Nach bisherigen Hinweisen dürfte es sich um das siebenjährige Mädchen und den elfjährigen Buben handeln, die in der Wohnung wohnten, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der Bub war kurz darauf im Hanauer Stadtkrankenhaus gestorben.