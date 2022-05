Eisheilige bringen den Sommer: Erster Hitzetag mit 30 Grad in Innsbruck

Nach einem verhaltenen Start in dem Mai gibt es nun zumindest ein paar Badewetter-Tage in Tirol.

Innsbruck ‒ Ausgerechnet zu Beginn der Eisheiligen wurde in Tirol heuer erstmals die 30-Grad-Marke geknackt. Das entspricht per Definition einem Hitzetag. Um 16.50 Uhr wurden bei der Wetterstation an Universität Innsbruck exakt 30,0 Grad gemessen. Auch in Wien stieg die Temperatur an der ZAMG-Wetterstation in der Innenstadt auf 30 Grad.