Eisheilige bringen den Sommer: Heute könnte der erste 30er in Tirol fallen

Nach einem verhaltenen Start in dem Mai gibt es nun zumindest ein paar Badewetter-Tage in Tirol.

Innsbruck ‒ Ausgerechnet zu Beginn der Eisheiligen könnte heute auch in Tirol zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt werden – das wäre dann auch der erste Hitzetag. In den tiefen Lagen soll es am Mittwoch und Donnerstag österreichweit generell warm und sommerlich werden.