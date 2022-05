Guterres bei Van der Bellen: „Sinnloser Krieg muss aufhören"

Wien, Kiew, Moskau – UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat bei seinem Besuch in Österreich ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gefordert. „Dieser sinnlose Krieg muss aufhören", sagte Guterres nach einem Besuch bei Bundespräsident Alexander van der Bellen am Mittwoch in Wien. „Die russische Invasion in der Ukraine hat massive Verwüstung, Zerstörungen und Leiden in dem Land verursacht."