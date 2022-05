33-Jährige in Kufstein von Gabelstapler gegen Regal gedrückt

Kufstein – Eine 33-jährige Frau ist am Mittwochvormittag in Kufstein bei eine Unfall verletzt worden. Die Arbeiterin war in einem Gewerbepark tätig, als sie gegen 10.10 Uhr von einem Stapler gegen ein Lagerhochregal gedrückt wurde. Wie schwer die Ungarin verletzt wurde, ist nicht bekannt. Die Frau wurde von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht noch nicht fest. Im Einsatz standen vier Rettungskräfte sowie eine Polizeistreife. (TT.com)