Radfahrer stürzte in steilem Gelände in Thiersee mit E-Bike: Heli-Einsatz

Thiersee – Ein E-Bike Fahrer ist am Mittwoch in Thiersee auf einer Forstraße falsch abgebogen und in weiterer Folge schwer gestürzt. Der 68-Jährige geriet gegen Mittag ans Ende der Forstraße und entschied sich, sein Fahrrad durch den Wald zum darunter gelegenen Weg bergab zu schieben. Der Mann stürzte schon nach kurzer Schiebephase, überschlug sich mehrfach und blieb erst nach 30 bis 50 Metern in einem Bachbett liegen.