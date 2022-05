Zentralmatura endete mit Italienisch-Klausuren

Nach knapp zwei Wochen endete am Donnerstag mit den Italienisch-Klausuren die heurige Zentralmatura. Zum Abschluss waren dabei allerdings nur mehr rund 1.000 Kandidatinnen und Kandidaten im Einsatz - die "großen" Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch wurden bereits in der Vorwoche abgeprüft. Wer selbst nach Einrechnung der Zeugnisnote noch auf einem Fünfer steht, kann sich diesen bei Kompensationsprüfungen Anfang Juni ausbessern.

Allzu viele Personen betrifft das nicht: Laut Bildungsministerium versäumten aus diesen Gründen 432 Personen die Mathe-Matura, 335 die Deutsch- und 206 die Englisch-Klausur in der Vorwoche. Zu einem guten Teil dürften dabei die gleichen Schüler mehrere Prüfungen verpasst haben: Wer am Mathe-Matura-Tag in Quarantäne bzw. krank war, war dies oft auch zwei Tage darauf in Deutsch bzw. drei Tage darauf in Englisch.