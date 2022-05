Leerstand in Tirol: „Wohndruck“ verpflichtet zu doppelter Abgabe

Innsbruck – Diese Änderung kam mit Ansage von ganz oben. Und nach massiver Kritik an der ursprünglichen Gesetzesnovelle. In einer vormittäglichen Sitzung haben sich gestern die Verhandlungsteams von VP und Grünen in Sachen Leerstandsabgabe auf eine Verschärfung des Begutachtungsentwurfs geeinigt. Wie berichtet, hatte LH Günther Platter im Kampf für mehr leistbaren Wohnraum angekündigt, an den Abgabenhöhen noch ordentlichen drehen zu wollen.