BIKE TIROL: Das (E-)Bike-Verleihsystem in Tirol

Optimaler Umstieg vom öffentlichen Verkehr auf das Fahrrad dank Bahnhofsnähe. Das System wird zum Start in den drei Standorten Matrei am Brenner, Kufstein und Wörgl, in unmittelbarer Nähe zu den jeweiligen Bahnhöfen Kufstein, Wörgl Hbf. und Matrei am Brenner angeboten. Diese günstige Lage garantiert einen optimalen Umstieg vom öffentlichen Verkehr auf das Fahrrad. Sobald es neue BIKE TIROL-Stationen gibt, sind diese in der wegfinder APP zu finden.