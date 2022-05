Radfahrer kollidierte in Lienz mit Siebenjährigem, Polizei sucht Zeugen

Lienz – Nach einem Verkehrsunfall in Lienz sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 54-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 16.45 Uhr mit seinem Rennrad im Schritttempo in der Fußgängerzone am Lienzer Hauptplatz in Richtung Johannesplatz. Aus ungeklärter Ursache kollidierte der Österreicher dabei in der Andrä-Kranz-Gasse auf dem Gehsteig mit einem siebenjährigen Buben.