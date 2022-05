„Lichtblicke” auf TT.com: Marianne Hengl im Gespräch mit Elke Sparber

Elke Sparber ist alleinerziehende Mutter von Camilla. In der 14. Ausgabe der Gesprächsreihe „LICHTblicke & Wegweiser" spricht sie mit Marianne Hengl über das Leben mit ihrer Tochter, die das Down Syndrom hat, was sie sich wünscht und wie schwere Stunden im Leben zu sonnigen Lichtungen führen.