Wofür steht der akademische Titel Msc bei Neo-Minister Norbert Totschnig?

Innsbruck - Der als Plagiatsexperte bekannte Medienwissenschafter Stefan Weber stellt sich heute in seinem Blog die Frage, wieso der neue ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig an vielen Stellen im Internet und als Direktor des ÖVP-Bauernbundes zwei akademische Grade trägt, nämlich einen Mag.-Grad und einen MSc.-Grad: Sein Lebenslauf, so Weber, lasse aber keinen Rückschluss auf die Herkunft des Master of Science-Grades zu.