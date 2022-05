Radfahrer prallten in Innsbrucker Unterführung zusammen

Innsbruck – Nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern am Mittwoch in Innsbruck ist die Polizei auf der Suche nach einem der Beteiligten. Ein 35-Jähriger fuhr gegen 7.45 Uhr auf der Franz-Gschnitzer-Promenade Richtung Westen. In der Unterführung der Freiburgerbrücke kam ihm ein anderer Radfahrer entgegen der plötzlich auf die Fahrspur des 35-Jährigen wechselte. Trotz Ausweichmanövers kam es zum Zusammenstoß, wobei beide Männer zu Sturz kamen.