Donnerstag war der bisher wärmste Tag des Jahres

Wien – Der heutige Donnerstag ist der bisher wärmste Tag des Jahres 2022 in Österreich gewesen. Im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf wurden nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) 32,4 Grad gemessen, was gleichzeitig den zweithöchsten je in einem Mai gemessenen Wert an dieser seit 1955 bestehenden Wetterstation darstellte. Wärmer war es nur im Mai 2008 mit 33,0 Grad.

Der zweitwärmste Ort in Österreich war am Donnerstag das steirische Hartberg mit 31,6 Grad. Hier besteht die Messstation seit 1994 und es gab bisher viermal noch höhere Werte. Insgesamt erreichte das Thermometer an 26 Wetterstationen 30 Grad oder mehr. Ganz unter 30 Grad blieben die Messwerte nur in drei Bundesländern, nämlich in Oberösterreich, Vorarlberg und Salzburg.