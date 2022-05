Ärzte ohne Grenzen retteten 470 Menschen von Booten im Mittelmeer

Rom – Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hat in dieser Woche 470 Migranten aus dem Mittelmeer gerettet. Die Menschen befanden sich am Donnerstag in Sicherheit auf dem Schiff "Geo Barents", das von der libyschen Küste in Richtung Sizilien fuhr. Dort warten die Helfer auf die Zuteilung eines sicheren Hafens, um die Menschen an Land bringen zu können. Dies dauert oft mehrere Tage.