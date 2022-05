Motorradfahrer bei Auffahrunfall in Kematen verletzt

Kematen – Bei einem Verkehrsunfall auf der L13 in Kematen ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer unbestimmten Grades verletzt worden. Der 70-Jährige dürfte laut Polizei zu spät gesehen haben, dass ein in einem Pkw vor ihm fahrender 21-Jähriger bei einer Kreuzung anhalten musste.