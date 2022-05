Tiroler gewährte Unbekannten Zugriff auf PC: Zehntausende Euro weg

Bei der Polizei gab er zu Protokoll, dass er zunächst auf der Internetseite einer gewissen "Laura Lammert" landete. Diese hätte dann mit ihm Kontakt via WhatsApp aufgenommen und ihn gebeten, ein Konto auf der Internetseite "Fintegral" zu erstellen. Der Österreicher folgte den Anweisungen und überwies einen dreistelligen Eurobetrag. Daraufhin bot ihm der WhatsApp-Kontakt weitere Hilfe an, "da er sich im Internet nicht so gut auskennt". Über die App "TeamViewer" griff der vermeintlich hilfsbereite Chat-Kontakt dann direkt auf den Computer und auch mehrmals auf das Smarthphone des 74-Jährigen zu.