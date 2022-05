Im Theater der Jugend stehen die Zeichen auf Veränderung

Auch die seit 2011 amtierende kaufmännische Direktorin Sonja Fretzer wäre weiter im Amt geblieben, würde sie nicht mit 1. Juli 2023 ihre Pension antreten. Bei der Neuausschreibung der Stelle mit 1. Juli 2023 wurde die Vertragsdauer nun - gemäß den Usancen der Branche - mit fünf Jahren angegeben. Die Sichtung der Bewerbungen (Stichtag war der 9. Mai) nimmt eine Findungskommission wahr, es sind Hearings geplant, ehe der Vorstand im Juni entscheiden wird. Alles normal also. Eine neue Normalität allerdings. Denn in dem vor allem von Stadt Wien und Bund beschickten Vorstand wurde in den vergangenen Jahren nie über Personalia diskutiert, schildert die seit zwölf Jahren amtierende Vorsitzende des Vorstandes Hilde Hawlicek, 1987 bis 1990 Ministerin Unterricht, Kunst und Sport, im Gespräch mit der APA.

"Wir wären nie auf die Idee gekommen, uns über eine Nicht-Verlängerung Gedanken zu machen. In unseren Augen war das ein unkündbarer Vertrag", schildert die Ex-Politikerin, die einst von Wiens Bürgermeister Michael Häupl an die Spitze des Vereins berufen wurde, freimütig. Sie könne sich an keine Sitzung erinnern, in der Birkmeirs Weiterverbleib als künstlerischer Leiter in Zweifel gezogen wäre. "Er ist immer gelobt worden." Auch die Mitteilungen, es lägen Regieangebote für andere Häuser vor, seien immer positiv aufgenommen worden. "Für das Theater ist es ja eine Ehre, wenn der Leiter auch anderswo als Regisseur gefragt ist", so Hawlicek. "Wir waren stolz darauf." So wird Thomas Birkmeir etwa im kommenden Herbst "Alice im Wunderland" am Thalia Theater Hamburg inszenieren.