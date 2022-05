„Das gab es so noch nie“: Theater auf Tiroler Festival neu gedacht

Schwaz – Vorhang auf, Licht an und los geht’s: Von Galtür bis Dölsach in Osttirol finden in über 40 Gemeinden Tirols ganz besondere Kulturveranstaltungen statt. Denn dann geht die Initiative „Kultur wächst nach“ in die zweite Runde und bietet dem jungen Publikum vom 20. bis 30. Juni ein vielseitiges Kulturangebot. Allerdings eines, das es so noch nie gab.

Orte: Neben bekannten Spielstätten oder Orten wie dem Museum der Völker in Schwaz gibt es auch neue Aufführungsorte. „Wir spielen z. B. in der alten Eisenbahnremise der Achenseebahn, in einem märchenhaften Wald bei Kundl, am Badesee Natters, im Bergbauernmuseum in der Wildschönau oder im Garten des Naturparkhauses Lech“, sagt Abendstein. Der Zugang zur Kultur soll damit niederschwellig gehalten werden. In mehr als 40 Gemeinden Tirols und an 50 Spielorten werden im Zuge des Festivals Veranstaltungen angeboten.