Gemeinnützige Wohnpremiere: Schlüsselübergabe in Schlitters

Schlitters – Für die ersten gemeinnützigen Wohnungen, die in Schlitters je errichtet wurden, fand gestern die Schlüsselübergabe an die 15 Mieter statt. Sie stammen großteils aus Schlitters. Ende 2020 erfolgte der Baustart für das Projekt der WE auf Pfarrgrund (bei 52-jähriger Baurechtsbasis), um Förderungen auszuschöpfen: 3,6 Mio. € investierte die WE, 1,6 Mio. € davon sind Landesförderungen. WE-GF Walter Soier und VBM Christoph Dengg zeigten sich erfreut über den Durchschnittsmietpreis von 8,97 €/m² inkl. Betriebskosten und Tiefgaragenplatz. Pfarrer Bernhard Kopp segnete die Anlage. Laut Soier sind 480 WE-Projekte in Bau, ebenso viele können wegen der hohen Baukosten derzeit nicht umgesetzt werden. (ad)