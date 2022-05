„Weil das Klatschen nicht reicht“: Regierung präsentiert Pflegereform

Rauch konnte also am Donnerstag gemeinsam mit ÖVP-Klubobmann August Wöginger und seiner Parteifreundin, der grünen Klubobfrau Sigrid Maurer, ein Maßnahmenpaket vorlegen. Pünktlich zum „Tag der Pflege“. Das Paket wiegt eine Milliarde Euro.

Die Reform kommt jetzt in die Begutachtung, und alle Punkte, die zu Mehrkosten führen, sind vorerst für zwei Jahre befristet. Und zwar deshalb, weil es zur langfristigen Finanzierung eine Einigung mit den Bundesländern benötigt. Doch man wollte nicht so lange warten. Der Bund geht in Vorleistung. Rauch machte klar, dass er rasch handeln wollte: „Das Motto war ‚Jetzt rasch‘ – weil mit Recht eingefordert wurde, rasch ins Tun zu kommen.“

Sigrid Maurer hob hervor, dass die Pflegerinnen und Pfleger während der Pandemie als Helden gefeiert wurden. Doch der Regierung war klar: „Klatschen alleine reicht nicht.“ Und ihr Gegenüber, ÖVP-Klubchef August Wöginger, bewertete sodann die Eckpunkte der Reform: „Ja, das ist eindeutig ein großer Wurf.“ Was plant also die Regierung?

Anreize sollen auch in der Ausbildung gesetzt werden. Laut Berechnungen wird bis zum Jahr 2030 in der Pflege ein Mehrbedarf von rund 100.000 Kräften erwartet. Man will für künftige Pflegerinnen und Pfleger werben. Neu-Einsteiger in den Pflegeberuf sollen während der Ausbildung künftig einen Zuschuss von 600 Euro im Monat erhalten. Umsteiger bzw. Wiedereinsteiger werden (während einer vom AMS geförderten Ausbildung) ein Pflegestipendium von mindestens 1400 Euro im Monat bekommen.