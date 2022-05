Ein „Reformknochen“, der erst zu prüfen ist: Demo für Pflege in Innsbruck

Österreichweit, so wie hier auch in Innsbruck, gingen Gewerkschaften und Pflegekräfte gestern auf die Straße.

Innsbruck – Gelbwesten, Rotwesten, Gugga-Musik, „Pflege-Rap“, Trillerpfeifen und dazwischen Botschaften („Alarmstufe Rot in der Pflege“), die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließen. Und auch keiner weiteren Erklärung bedurften. Rund 2000 gewerkschaftlich organisierte Demonstranten zogen gestern in Innsbruck vom Hauptbahnhof zur Klinik und von da weiter zum Landhausplatz. Sogar aus Salzburg und Vorarlberg waren vom aktiven Pfleger bis hin zur Pflegeschülerin viele angereist, denen die Zukunft ihres Berufs am Herzen liegt.

Zynismus lag in den Abschlussreden unterhalb der Bürofenster von Gesundheitslandesrätin Annette Leja (VP) in der Luft. Zunächst gegenüber Wien und der nur wenige Stunden zuvor verkündeten Reform (siehe oben). Weder der „Heilige Geist“ habe die Regierenden wohl über Nacht erleuchtet, noch glaube man an Zufälle, hieß es. Vielmehr fühle man sich nun, als ob man von Wien aus „einen Knochen vorgeworfen“ bekommen habe, wie AK-Präsident Erwin Zangerl sagte. Einen, den man nun erst via Sozialpartnerschaft zu prüfen habe, ob auch genügend Fleisch daran sei. Immerhin: Ein Anfang sei gemacht, so Zangerl. Dem pflichtete GÖD-Gewerkschafter Gerhard Seier bei. Ein erster Schritt, dem jedoch weitere folgen müssten.