Innsbruck – Vor der "Mausefalle" in Innsbruck wurde in der Nacht auf Freitag ein 21-Jähriger von fünf Einheimischen angegriffen und mit einem Messer bedroht. Der Italiener wurde bei der Attacke verletzt. Die Rettung brachte den jungen Mann in die Klinik. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch. (TT.com)