14-Jähriger am Steuer überholte bei Udine Polizeiauto

Udine – Mit überhöhter Geschwindigkeit hat ein Wagen auf der Autobahn A4 bei Udine in Italien ein Polizeiauto überholt. Die Beamten fuhren dem Pkw nach und zwangen den Lenker zum Anhalten – am Steuer saß zur Überraschung der Polizisten ein 14-Jähriger, der mit seinen Eltern unterwegs war. Diese müssen nun 4000 Euro Strafe zahlen, berichtete die Exekutive am Freitag. (APA)