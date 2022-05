Lewandowski angeblich im Sommer weg: Dreijahresvertrag bei Barca?

Berlin – Robert Lewandowski will den FC Bayern München wohl unbedingt schon in diesem Sommer verlassen. Wie der kicker berichtet, soll der Weltfußballer die Vereinsbosse nicht nur darüber unterrichtet haben, dass er seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Der Stürmer will angeblich schon nach dieser Saison nicht mehr beim deutschen Rekordmeister spielen.