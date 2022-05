Leerer Gasspeicher: Kanzler Nehammer stellt Gazprom ein Ultimatum

Blick auf die Gasspeicherstation Haidach bei Straßwalchen. © APA/Fesl

Wien ‒ Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat den russischen Energieriesen Gazprom aufgefordert, seinen großen Gasspeicher in Haidach (Salzburg) umgehend wieder aufzufüllen. Derzeit beträgt der Füllstand des GSA-Speichers von Gazprom laut Daten des europäischen Branchenverbandes GIE 0 Prozent. "Wenn dieser nicht gefüllt wird, überlegen wir uns Maßnahmen, damit er gefüllt werden muss", sagte Nehammer der "Kleinen Zeitung" (Freitag-Ausgabe).

Entgeltliche Einschaltung

📽️​ Video | Kanzler macht Druck auf Gazprom

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Eine Verstaatlichung des Gazprom-Speichers in Haidach lehnt der Bundeskanzler aber ab. Es gebe andere Möglichkeiten, um auf den Speicher zuzugreifen. "Das heißt 'use it or lose it'. Wenn du ihn benutzt, ist alles okay, wenn du ihn nicht benutzt, können andere Firmen darauf zugreifen", so Nehammer. Haidach sei strategisch wichtig für Deutschland, aber auch für westliche Bundesländer in Österreich.

Wie lange der russische Energieriese Zeit hat den Gasspeicher in Salzburg zu füllen, wollte Nehammer nicht genauer beziffern. "Gazprom merkt den Druck jetzt schon. Wir gehen das entschlossen an. Wenn er nicht gefüllt wird, sollen ihn andere Energieunternehmen nutzen."

Jetzt einen von drei Weber Grill gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Kogler: "Werden nicht mehr lange zuschauen"

Auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) will in der Diskussion um den Füllstand des Gasspeichers in Haidach (Salzburg) "nicht mehr lange zuschauen". "Entweder die jetzigen Speicherbetreiber oder Rechteinhaber werden das befüllen, oder wir werden andere Wege finden", kündigte er am Rande einer Pressekonferenz am Freitag die Schaffung "normativer Mittel" an. Das müsse aber nicht zwangsläufig auf eine Verstaatlichung hinauslaufen.