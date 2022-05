Trauriger Hattrick: Österreich-Radrundfahrt wurde erneut abgesagt

Wien, Potenza – Das Phänomen Anna Kiesenhofer mit ihrem Sensations-Olympiasieg hätte eine Initialzündung für eine bessere Radsport-Zukunft für Österreich sein sollen. Der Österreich-Radrundfahrt half der Gold-Coup der 31-jährigen Oberösterreicherin allerdings nicht auf die Sprünge. Zum dritten Mal in Folge musste der Radsport-Klassiker am Freitag offiziell abgesagt werden. Der Start der 72. Auflage hätte am 2. Juli in Bad Tatzmannsdorf erfolgen sollen. Die Strecken in Kärnten wackelten bereits seit längerer Zeit, Osttirol hätte mit einem Etappenstart in Lienz kurzfristig einspringen sollen. Nun folgte die Komplett-Absage.