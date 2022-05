Anrufer drohte mit Bombe: Krankenhaus Hall war für vier Stunden gesperrt

Hall i. T. – Per Telefon ging am Freitag gegen 18.30 Uhr eine Drohung gegen das Landeskrankenhaus Hall ein. Zum Inhalt wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst keine Details bekannt geben, es soll sich laut ersten Informationen um eine Bombendrohung gehandelt haben. Das Areal wurde großräumig abgeriegelt. Eine Großfahndung läuft. Im Einsatz befanden sich am Abend rund 40 Polizistinnen und Polizisten.