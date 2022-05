Aufstieg fixiert: Nach 22 Jahren kehrt Lustenau in die Bundesliga zurück

Horn – Austria Lustenau hat am Freitagabend sportlich den Aufstieg in die Bundesliga fixiert. Der Zweitliga-Spitzenreiter feierte am vorletzten Spieltag beim SV Horn einen 2:1-Erfolg und profitierte von der gleichzeitigen 0:1-Auswärtsniederlage des zweitplatzierten FAC in Lafnitz. Die Vorarlberger haben nun in der Tabelle vor der letzten Runde uneinholbare fünf Zähler Vorsprung auf die Floridsdorfer. Lustenau kehrt somit nach 22 Jahren wieder ins Oberhaus zurück.