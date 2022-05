Mofa krachte in Kufstein in Klein-Lkw: 16-Jähriger verletzt

Kufstein – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-Jähriger verletzt wurde, kam es am Freitagnachmittag in Kufstein.

Der Bursche fuhr gegen 16.40 Uhr mit seinem Mofa auf der B 171 hinter einem Klein-Lkw, der von einem 41-jährigen Mann gelenkt wurde. Als dieser an einer Kreuzung zum Abbiegen anhielt, krachte der Mofafahrer hinten in das Heck des Fahrzeuges und blieb verletzt liegen. Von unbeteiligten Fahrzeuglenkern wurde sofort Erste Hilfe geleistet. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.