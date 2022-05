Ja aus Kufstein zum Bau neuer E-Werke

Kufstein – Versorgungssicherheit und Energiekosten sind brennende Themen. Gerade musste in Kufstein der Strom-Arbeitspreis um 60 Prozent angehoben werden, da der Einkaufspreis an der Energiebörse explodiert. Ein Problem der Kufsteiner ist der geringe Anteil an Eigenerzeugung.