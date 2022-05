Plansee lädt technikbegeisterte Jugendliche zum Workshop

Die Woche beginnt mit Einführungen in das Computer-Aided Design (CAD) und den 3D-Druck. Dabei können sich die technikaffinen Teenager gleich selbst an das Design eines eigenen 3D-Objektes machen und dieses anschließend ausdrucken. An den folgenden Tagen werden von ihnen zudem erste klickbare Apps konzipiert und erstellt und sie erlernen die Grundzüge des Programmierens mit Lego-Mindstorms. Des Weiteren gibt es einen Augmented-Reality-Workshop. Darüber hinaus können die Schüler das 2D-Design sowie den Lasercutter ausprobieren. In einem abschließenden Teamprojekt bauen die Mädchen und Buben eine Kettenreaktion und lösen diese aus. Abgerundet werden die „Digital Days“ durch eine Werksführung bei Plansee.