„Einzugsbegleitung XL“: Im Einsatz für doppelt gutes (Wohn-)Klima

Innsbruck – Den Zusammenhalt in städtischen Wohnanlagen stärken, zugleich umweltschonende Lebensweise fördern: Mit diesen Zielen startete die Stadt Innsbruck im Sommer 2020 das Projekt „Einzugsbegleitung XL“. In Workshops, entwickelt von Elisabeth Meze von der Geschäftsstelle BürgerInnenbeteiligung, erhalten Mieter Tipps zu sanfter Mobilität, Mülltrennung und Abfallvermeidung oder energiesparendem Verhalten. Vor allem aber sollen sich die Nachbarn so besser kennen lernen.

Erstmals umgesetzt wurde all dies in der Groß-Wohnanlage „Am Park“ in der Andechsstraße. Mieterin Gudrun Ghorbanpour ist begeistert: Durch die Einzugsbegleitung seien viele nette Kontakte entstanden, „kein Mieter, der in diese Anlage einzog, war uns fremd“. Sie habe Neues über Müllvermeidung und Recycling gelernt (etwa bei einem Besuch in der Deponie Ahrental), von der Feuerwehr erfahren, wie man einen Küchenbrand löscht, oder sich Tricks fürs Garteln am Balkon angeeignet. Ihr Fazit: „Jeder Mieter, der eine Stadtwohnung erhält, sollte in den Genuss der Einzugsbegleitung kommen.“