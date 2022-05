Maut-Verhandlung stockt, Felipe für Verlagerungpflicht ab BBT-Eröffnung

Innsbruck – Es ist ein weiteres Papier, das den Druck auf die EU erhöhen soll. Am Ende der Mobilitätstagung der EUSALP-Länder (48 Regionen aus sieben Staaten) sowie der Brennerkorridor-Plattform und iMONITRAF wurde gestern in Innsbruck von den 15 Alpenregionen eine gemeinsame Deklaration verabschiedet. Im Kern fordert sie dazu auf, endlich zwischen den Verkehrsträgern gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen. In anderen Worten: eine Kostenwahrheit zwischen Schiene und Straße. Denn nur so könne die angestrebte Verlagerung des (Güter-)Verkehrs gelingen. Aber auch der effiziente Schienenausbau gehöre forciert und das Potenzial der Bahn optimiert.