Bescheid für Bahnanbindung in Rohrberg ist in Reichweite

Künftig könnten die Zeller Bergbahnbenutzer (die Bahn befindet sich auf Rohrberger Gemeindegrund) dann mit der Bahn zur Gondelbahn fahren und müssten nicht mehr in Zell in einen Bus umsteigen.

Apropos Mayrhofen: Von der Bestellung bis zur Auslieferung der Wasserstoffzüge vergehen vier bis fünf Jahre. Ebenso lange würde der Neubau des Mayrhofner Bahnhofs samt umfangreichem Straßenprojekt dauern. „Die Züge sollen im Sommer bestellt werden. Das Land Tirol ist mit dem Ministerium in Wien darüber im Gespräch“, sagt der Zillertalbahn-Chef und macht damit deutlich, dass auch in Mayrhofen dringend zeitgleich etwas weitergehen muss. Denn hochmoderne Züge mit doppelt so hoher Förderkapazität (450 Sitzplätze) und der kleine alte Bahnhof, der nicht mal architektonisch ein Schmuckstück ist, vertragen sich nicht. „Mit den betroffenen Grundeigentümern in Mayrhofen gibt es verhandelte Optionen, aber keine Vorverträge“, sagt Schreiner.