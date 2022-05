Rassismus-Eklat als Belastungsprobe für Imster Image

Imst – Nachdem der Imster Gemeinderat Friedl Fillafer einen Rassismus-Eklat verursacht hat, löst dies weitere Reaktionen aus. Der Grünen-Landessprecher Christian Altenweisl etwa glaubt, dass selbst die Wähler Fillafers nicht dessen Weltbild teilen und „das Ansehen ihrer Gemeinde nicht derart beschädigt“ sehen möchten. „Das ist Rassismus in Reinkultur. So etwas darf in Tirol und in den Tiroler Gemeindestuben im wahrsten Sinne des Wortes keinen Platz haben“, zeigt sich der Grünen-Landtagsabgeordnete und Sprecher für Integration, Georg Kaltschmid, schockiert.