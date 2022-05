Denkmal fürs Erinnern: NS-Objekte können abgegeben werden

Innsbruck – Auf den ersten Blick ist der weiße Sockel auf dem Vorplatz des Tirol Panorama absolut unscheinbar. Dafür könnte der Inhalt, der sich in den nächsten Wochen darin ansammeln soll, umso problematischer sein. Ab sofort können dort nämlich Objekte aus dem Nationalsozialismus abgegeben werden; Abzeichen, Briefe, Bücher, Fotos ebenso wie Alltagsgegenstände, Geschirr oder Kleidung. Künstlerin und Flora-Kunstpreisträgerin Esther Strauß hat diesen ersten Sammlungsaufruf für NS-Relikte in Tirol gestartet. Anregen möchte sie damit eine Auseinandersetzung mit der NS-Zeit – vor allem eine persönliche. Schließlich müssen sich TirolerInnen selbst fragen, was in der eigenen Familie von dieser Zeit geblieben ist. Die gesammelten Objekte werden anschließend dem kollektiven Erinnern zugeführt und wandern in die Historische Sammlung der Landesmuseen.