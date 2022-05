LH Platter bei „Tirol Live“: Rücktritte vor Parteitag „irritierend“

Vor dem heutigen Parteitag in Graz war LH Günther Platter (r.) Gast bei TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern.

Innsbruck – Günther Platter ist aktuell der längstdienendste ÖVP-Landeshauptmann, Bundeskanzler Karl Nehammmer mittlerweile der sechste ÖVP-Bundesparteiobmann in seiner Ära. Bei „Tirol Live“ geht Platter davon aus, dass Nehammer am heutigen Parteitag „ein sehr gutes Ergebnis“ erzielen werde. Auf Zahlenspielereien will sich Platter allerdings nicht einlassen.